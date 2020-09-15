Привет, Коко Шанель: Юлия Барановская в маленьком черном платье завлекла ведущего модной премии

В числе звезд шоу-бизнеса, спорта и моды на ежегодной модной премии Brand Awards были замечены Любовь Успенская в красном мини-платье, Надежда Бабкина в строгом костюме, Юлия Барановская в маленьком черном платье и многие другие.

Для выхода в свет Барановская решила выбрать классический вариант – черное платье с откровенными разрезами до бедер. Талию подчеркнула металлическим поясом. Локоны решила не собирать, лишь придала им легкие волны. А вот на губах решила сделать сочный акцент, выбрав ярко-коралловую помаду.

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Кстати, окружающие подумали, что на мероприятие телеведущая пришла в компании нового кавалера. Оказалось, что это был ведущий мероприятия Константин Тарасюк.