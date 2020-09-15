Кто из знаменитостей может пожениться до конца года: видеопредсказание
Видео
Личные фото Дмитрия Медведева, которые многих могут удивить
Видео

Привет, Коко Шанель: Юлия Барановская в маленьком черном платье завлекла ведущего модной премии

Телеведущая появилась в числе гостей церемонии вручения статуэток Brand Awards.

Привет, Коко Шанель: Юлия Барановская в маленьком черном платье завлекла ведущего модной премии
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

В числе звезд шоу-бизнеса, спорта и моды на ежегодной модной премии Brand Awards были замечены Любовь Успенская в красном мини-платье, Надежда Бабкина в строгом костюме, Юлия Барановская в маленьком черном платье и многие другие.

Юлия Барановская
Юлия Барановская. Фото: Teleprogramma.pro

Для выхода в свет Барановская решила выбрать классический вариант – черное платье с откровенными разрезами до бедер. Талию подчеркнула металлическим поясом. Локоны решила не собирать, лишь придала им легкие волны. А вот на губах решила сделать сочный акцент, выбрав ярко-коралловую помаду.

Юлия Барановская и Константин Тарасюк
Юлия Барановская и Константин Тарасюк. Фото: Teleprogramma.pro

Кстати, окружающие подумали, что на мероприятие телеведущая пришла в компании нового кавалера. Оказалось, что это был ведущий мероприятия Константин Тарасюк.

Тэги

модный образпремияЮлия БарановскаяЮлия Барановская последние новости