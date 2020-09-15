На камнях и без обуви: Джанабаева в жакете оверсайз подчеркнула ноги шортами длины выше колен

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками снимком с недавнего отдыха. Певица опубликовала свежий кадр в личном профиле. Примечательно, что перед объективом фотокамеры знаменитость предстала босиком на камнях, сняв обувь.

Возлюбленная Валерия Меладзе примерила трендовый костюм, состоящий из жакета с «мужского плеча». О моде на этот предмет женского гардероба в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале говорила еще соведущая Александра Васильева. Так, Эвелина Хромченко заверила, что пиджаки оверсайз будут пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола. Примечательно, что артистка решила отказаться и от аксессуаров. Лук Альбины получился лаконичным и сдержанным. Акцент поп-дива сделала на длине ног, дополнив аутфит шортами чуть выше колен.

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Джанабаева не зря отдала предпочтение именно костюмному ансамблю. Вот уже несколько сезонов такие наряды не сходят с модных подиумов по всему миру. Актуальны именно брючные вариации. Подтверждает такую тенденцию и Эвелина Хромченко:

В какую стилистику мы бы ни направляли свои взоры, брючные костюмы всегда едины и всегда побеждают. Эвелина Хромченко

Альбина Джанабаева тщательно следит за своим имиджем, каждый свой образ она продумывает вплоть до мелочей.