«Чистый соблазн!»: звезда сериала «Кадетство» в зеленом купальнике блеснула идеальной фигурой

Елена Захарова никогда не отличалась пышными формами. В свои 44 года актриса больше похожа на хрупкую девочку, параметрам которой могут позавидовать многие дамы. Еще раз продемонстрировать стройную фигуру она решила на отдыхе.

Для фотосессии на берегу водоема Захарова выбрала зеленый купальник с орнаментом, который визуально напоминает листья папоротника. Его фасон не предполагал никакого декольте.

«Просто красавица, очень стройная», «Шик, блеск!», «Восхитительная, словно русалка», «Чистый соблазн», «Фигурка мечта, загляденье», «Очаровательная», — отметили поклонники актрисы.

В своем Instagram звезда сериала «Кадетство» часто публикует отпускные фотографии, чем вызывает шквал восторженных откликов. Так, недавно она отдыхала на малой родине – в Крыму, где позировала в бикини на фоне местных достопримечательностей. К слову, свои каникулы Елена провела вместе с двухлетней дочкой, имя и внешность которой до сих пор скрывает от широкой публики.