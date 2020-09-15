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«Чистый соблазн!»: звезда сериала «Кадетство» в зеленом купальнике блеснула идеальной фигурой

Для отдыха актриса выбрала наряд в сдержанных тонах.

«Чистый соблазн!»: звезда сериала «Кадетство» в зеленом купальнике блеснула идеальной фигурой
Елена Захарова. Фото: instagram.com/lenazaharova57

Елена Захарова никогда не отличалась пышными формами. В свои 44 года актриса больше похожа на хрупкую девочку, параметрам которой могут позавидовать многие дамы. Еще раз продемонстрировать стройную фигуру она решила на отдыхе.

Елена Захарова
Елена Захарова в зеленом купальнике с орнаментом блеснула идеальной фигурой без изъяна. Фото: Instagram.com/lenazaharova57

Для фотосессии на берегу водоема Захарова выбрала зеленый купальник с орнаментом, который визуально напоминает листья папоротника. Его фасон не предполагал никакого декольте.

«Просто красавица, очень стройная», «Шик, блеск!», «Восхитительная, словно русалка», «Чистый соблазн», «Фигурка мечта, загляденье», «Очаровательная», — отметили поклонники актрисы.

В своем Instagram звезда сериала «Кадетство» часто публикует отпускные фотографии, чем вызывает шквал восторженных откликов. Так, недавно она отдыхала на малой родине – в Крыму, где позировала в бикини на фоне местных достопримечательностей. К слову, свои каникулы Елена провела вместе с двухлетней дочкой, имя и внешность которой до сих пор скрывает от широкой публики.

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