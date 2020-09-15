По-молодежному: 58-летняя Андреева в оливковых легинсах и алой куртке позировала на отдыхе

58-летняя Екатерина Андреева не скрывает, что она тщательно следит за своим имиджем. Об этом говорят и наряды ведущей информационной программы «Время» на Первом канале. Знаменитость отдает предпочтение комфортной и практичной одежде. При этом в «Останкино» жена бизнесмена Душана Перовича появляется исключительно в строгих лаконичных костюмах.

Если на работе Андреева отдает предпочтение простой классике, то в повседневной жизни образы телеведущей отличаются яркостью. Каждый свой лук знаменитость продумывает вплоть до мелочей, не боясь экспериментировать там, где речь заходит о цветовом сочетании. Так, отправившись в отпуск, Екатерина предстала перед объективом фотокамеры в алой куртке и трендовом оливковом спортивном костюме, состоящим из облегающих легинсов и свитшота. Образ возлюбленной Душана Перовича дополнили «грубые» ботинки на массивной подошве с яркими фиолетовыми шнурками. Лук завершили имиджевые очки.

К слову, ранее в оливковом вязаном джемпере на отдыхе предстала и 49-летняя Кристина Орбакайте. Певица тщательно следит за трендами, стараясь оставаться в курсе всего, что происходит в мире моды. Артистка большую часть времени проводит в Штатах. Знаменитость время от времени делится кадрами из Майами. А вот старший сын певицы — Никита Пресняков — вместе со своей 23-летней женой Аленой Красновой обосновался в центре Москвы.