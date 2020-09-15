Обновки к осени: Бондарчук предстала в примерочной в лимонном платье и двубортном пальто

За прошедший сезон множество известных модниц одевались в один из самых актуальных оттенков — яркий лимонный. Среди них — Ольга Бузова, Настя Каменских, Альбина Джанабаева и другие.

Светлана Бондарчук в своем микроблоге поделилась свежими селфи, представ в двух образах с одним акцентным цветом: легком лимонном платье длины миди и монохромном пальто чуть более теплого оттенка. Модель отдала предпочтение однотонному наряду без принта, но с манжетами на рукавах и рюшами на груди. К слову, платье в цветовом решении перекликается с чехлом телефона знаменитости.

Фасон наряда подчеркивает талию телеведущей. Светлана приподняла подол с одной стороны, и оно легло волнами. Двубортное пальто с золотыми пуговицами на втором фото также длины миди.

больше по теме Дерзкий макияж: Алина Загитова показала себя в необычном образе

В качестве обуви главный редактор журнала Hello! выбрала глянцевые черные ботинки на шнуровке. Они контрастируют с основным аутфитом, и подчеркивают женственность Светланы Бондарчук.

К яркому образу Светлана добавила круглые бирюзовые серьги. Светлые волосы ведущей собраны в низкий хвост, при этом экс-возлюбленная режиссера оставила у лица несколько прядей.

«Помогите: желтый мой или нет?» — обратилась Бондарчук к поклонникам.



Большинству подписчиков понравилось пальто, но платье они не оценили: «Второй лук — ваш! Первый не очень», «Пальто огонь. Первое не берите», «Пальто очень на вас нравится. Оттенок другой, так понимаю?» — сошлась во мнении часть аудитории.

Однако не все сделали такой выбор: некоторым по вкусу больше пришел первый лук: