В россыпи пайеток: Толкалина в струящемся платье предстала на съемках клипа Агутина

Леонид Агутин работает над созданием нового клипа. Снимать его он решил в Сочи, а на главные роли пригласил сразу двух профессиональных актеров. В кадре появятся Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина. Музыкант отметил в своем Instagram, что счастлив наблюдать, как они оба «живут в кадре».

Для съемок на черноморском побережье Толкалина выбрала вечерний наряд. Струящимся золотистым платьем со шлейфом, которое полностью усыпано пайетками, она подчеркнула южный загар. V-образным декольте и тонким поясом на талии сделала акцент на фигуре, а волосы уложила в легкие волны.

«Шикарная и обворожительная! Очень красивый образ у вас и платье шикарное!» — писали пользователи Сети.

К слову, актриса призналась, что впервые принимает участие в съемках клипа. Этой осенью Любовь Толкалина выдала замуж единственную дочь Марию. 19-летняя девушка оформила союз с бизнесменом из Калининграда, а сама 42-летняя актриса поймала на церемонии букет невесты.