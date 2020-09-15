«Слишком красивая»: Гагарина посетила вечеринку в атласном платье-бюстье с разрезом

Певица в числе других звездных гостей побывала на дне рождения медиаменеджера Армана Давлетярова.

Накануне юбилей отмечал один из влиятельных представителей медиаиндустрии – генеральный директор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров. Поздравить его с 50-летием пришел весь свет отечественного шоу-бизнеса. Максим Галкин, Сергей Лазарев, Юлия Барановская, Григорий Лепс, Светлана Лобода и многие другие. В числе приглашенных была и Полина Гагарина.

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Финалистка «Фабрики звезд-2» для торжества выбрала эффектный наряд. Она облачилась в платье-бюстье из черного атласа. Драпировка на талии создала эффектные объем, и поклонники пришли в восторг от образа любимицы:

«Слишком красивая», «Какая Вы красивая!!», «Полина клевая», «Очень красивый образ», «Полина, как всегда огонь, красотка», «Потрясающая», «Все красивые!!! Все клевые!!», «Платье Очень Красивое», «Очаровательная и сногсшибательная!», «Самая красивая девушка в мире», — не поскупились на комплименты фолловеры.

Кстати, Арман Давлетяров родился 13 августа. Но из соображений безопасности он перенес празднование на осень. Ведущими вечера стали Лолита Милявская и Николай Басков. Гости веселились, а также дарили имениннику свои музыкальные презенты, зажигая со сцены с хитами.