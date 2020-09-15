«Смеяться или плакать»: помолодевший Киркоров с дредами похвастался пляжным аутфитом

Артист поделился с подписчиками свежими фотографиями, находясь на отдыхе в Греции.

На одной из фан-страничек шоумена и певца Филиппа Киркорова появились его снимки с пляжа Греции. Примечательно, что ранее сам народный артист России публиковал те же фото в своем Instagram профиле.

Бывший муж 71-летней Аллы Пугачевой порадовал поклонников новым образом в стиле «молодого рэпера».

Бывший муж Аллы Пугачевой для отпуска предпочел яркий пляжный костюм. На футболке и шортах музыканта можно увидеть греческие орнаменты. Такой тематический лук выбран не случайно: сейчас отец Аллы-Виктории и Мартина находится в отпуске в Греции.

В качестве аксессуаров российский поп-король выбрал солнцезащитные очки с белой оправой и надел кепку в тон очкам.

Ну и конечно, фирменная прическа Киркорова — дреды. Они вызывают неоднозначные комментарии у поклонников:

«Тебе хорошо! Идет», «Ярко, модно, молодежно», «Не знаю смеяться или плакать от этого наряда», «В кого он превращается?».

Напомним, что недавно певец полностью сменил свой имидж. Его музыкальный репертуар тоже обновился. Теперь Киркоров записывает треки с молодыми рэперами и шоуменами. А в гардеробе музыканта стало меньше перьев и больше дерзких молодежных образов.

Свой последний популярный сингл «Ролекс» Филипп исполнил вместе с избранником Ольги Бузовой — Давидом Манукяном. До этого он уже сотрудничал с рэп-исполнителями Егором Кридом и Тимати.