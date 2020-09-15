«Забыла надеть низ»: Бородина повторила скандальный аутфит «без штанов»

Ксения Бородина обожает шопинг, а также следит за модными трендами, которыми регулярно пополняет свой гардероб. Но и у заядлых модниц случаются стилевые промахи. Только для звездных персон они оборачиваются более громкими обсуждениями, чем у простых девушек. И когда ведущая «Дома-2» появилась на День знаний в длинном жакете, скрывшем мини-шорты, многие посчитали, что образ у телеведущей далек от правильного и уместного.

Накануне теледива вновь повторила тот скандальный образ, вернее, эффект. Она облачилась в удлиненную клетчатую рубашку с кожаной мини-юбкой нюдового оттенка, который оказался визуально незаметен. Мы обратились к стилисту Анастасии Пахолковой с просьбой оценить аутфит звезды.

«Действительно, кому-то может показаться, что ведущая забыла надеть низ. Но кого-то устроит такой модный выбор. Определенно, клетчатая рубашка — мастхэв этой осени, в ней тепло, уютно и красиво. В данном аутфите она играет центральную роль, а окружают ее интересные детали в виде ботинок дерби с гольфами и сливающаяся с тоном кожи юбка, которая и наделала столько шума. Да, действительно, элемент одежды для нижней части будто отсутствует, и если Ксения хотела создать именно такой эффект, у нее получилось. Здесь с рубашкой спокойно бы подружилась любая другая юбка, любой длины, например, миди-юбка плиссе того же оттенка, что и эта мини. Дело вкуса!» — тактично отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.