Мать Надежды Михалковой опубликовала снимки дочери в розовом купальнике с «Кинотавра»

Актриса не только блистала в ярких нарядах на красной дорожке, но и успевала купаться.

Мать актрисы Надежды Михалковой Татьяна в Instagram опубликовала серию фотографий, на которых запечатлена ее наследница. Снимки были сделаны в Сочи на «Кинотавре». Интересно, что на кадрах Надежда Михалкова показана не только на красной дорожке, но и, к примеру, в красивом розовом купальнике на море.

«Надя Михалкова. Один день на «Кинотавре». Она представила в конкурсной программе свою короткометражку One mango please. В ролях: Нонгкран Инсанг, Нусара Бунмалерт, Анна Михалкова, Александра Прыгунова, Яна Гладких». Татьяна Михалкова

«Фотографии просто потрясающие», «Надя просто красавица и умница», «Надя и как режиссер, наверное, будет хорошим», – отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что нынешний «Кинотавр» не был похож ни на один предыдущий. На нем не было зрителей из-за пандемии. Многие артисты ходили в масках, боясь подхватить коронавирус.