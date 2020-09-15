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Леди-деним: Пугачева, как и Бородина, отдала предпочтение лоферам на массивной подошве

Стильную обувь народная артистка сочетала с джинсовым комплектом.

Леди-деним: Пугачева, как и Бородина, отдала предпочтение лоферам на массивной подошве
Алла Пугачева. Фото Global look press

Лоферы на массивной подошве все больше завоевывают популярность среди звезд. В стильной маскулинной обуви отметилась Ксения Бородина, которая примерила модную обувь для визита в школу к дочкам. Затем телеведущая приобрела другую модель — со шнуровкой, но все с той же подошвой.

Как оказалось, Алла Пугачева — тоже пристально следит за тенденциями мировых подиумов и в ее арсенале оказался похожий экземпляр. Трендовые туфли она сочетала со скинни и курткой из классического денима.

Кстати, именно так предлагал носить джинсу эксперт моды и телерадиоведущий Владислав Лисовец. В этом сезоне, по его словам, актуально надевать вещи из этой ткани одного тона во всем комплекте одежды.

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