Правильный акцент: Бузова облачилась в укороченную футболку и шорты с высокой посадкой

Ольга Бузова всегда старается быть на модной волне. В этот раз поп-дива сделала выбор в пользу трендовых мини-шорт с высокой посадкой. Имидж-стилист Ольга Трофимова рассказывала порталу Teleprogramma.pro об актуальных тенденциях. Эксперт напомнила: шорты с завышенной талией скроют особенности фигуры, расставив правильные акценты.

Также певица подчеркнула талию, дополнив аутфит оранжевой футболкой. Спортивную стилистику луку придают аксессуары: яркие красные гетры и кроссовки на шнуровке. Лук получился лаконичным и сдержанным, но в молодежной динамике.

В начале августа Ольга Бузова и Давид Манукян отпраздновали первую годовщину отношений, поселившись в самом дорогом отеле города Сочи. Пара с размахом провела выходные: в Stories микроблога Бузова делилась кадрами с романтического свидания в ресторане, показала огромный букет роз и прочие моменты вечера.