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Правильный акцент: Бузова облачилась в укороченную футболку и шорты с высокой посадкой

Певица подобрала спортивный аутфит.

Правильный акцент: Бузова облачилась в укороченную футболку и шорты с высокой посадкой
Ольга Бузова (Фото: Globallookpress.com)

Ольга Бузова всегда старается быть на модной волне. В этот раз поп-дива сделала выбор в пользу трендовых мини-шорт с высокой посадкой. Имидж-стилист Ольга Трофимова рассказывала порталу Teleprogramma.pro  об актуальных тенденциях. Эксперт напомнила: шорты с завышенной талией скроют особенности фигуры, расставив правильные акценты.

Также певица подчеркнула талию, дополнив аутфит оранжевой футболкой. Спортивную стилистику луку придают аксессуары: яркие красные гетры и кроссовки на шнуровке. Лук получился лаконичным и сдержанным, но в молодежной динамике.

Ольга Бузова
Ольга Бузова предстала в мини-шортах с высокой посадкой. Фото: Instagram.com/buzova86

В начале августа Ольга Бузова и Давид Манукян отпраздновали первую годовщину отношений, поселившись в самом дорогом отеле города Сочи. Пара с размахом провела выходные: в Stories микроблога Бузова делилась кадрами с романтического свидания в ресторане, показала огромный букет роз и прочие моменты вечера.

На прошлой неделе в эфире шоу Вечерний Ургант Филипп Киркоров признался, что искренне верит в любовь певицы и рэпера. Музыканту отношения Бузовой и Манукяна напомнили его союз с Аллой Пугачевой.

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