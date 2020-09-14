Выход в свет: беременная Подольская в тренче с принтом в виде колибри появилась на вечеринке

Примечательно, что интересное положение, в котором находится артистка, не мешает жене Владимира Преснякова – младшего посещать светские мероприятия. Так, к примеру, Наталья Подольская поделилась фото с юбилея Армана Давлетярова. Среди почетных гостей выпускница «Фабрики звезд» появилась в компании своей второй половинки.

Заметно округлившийся животик знаменитость скрыла с помощью объемного одеяния и темного платья длины миди. Яркий акцент образа — принт в виде разноцветных колибри на тренче. Певица выбрала остроносые лодочки с ремешком и квадратной пряжкой. Стильный лук дополнен маленьким золотым клатчем.

Подольская зачесала волосы на затылке, разделив локоны на прямой пробор. Ко всему прочему, она подобрала массивные золотые серьги округлой формы. Певица придала глазам большей выразительности и подчеркнула их цвет с помощью контрастной подводки.

Образ понравился подписчикам Подольской:

«Вы просто прелесть, шикарная», «Очень стильно!», «Красивый наряд!», «Какие элегантные! Браво…» — оценили фото поклонники.

Наталья Подольская уже десять лет замужем за Владимиром Пресняковым – младшим. Вместе они воспитывают сына Артемия, и сейчас ждут появления на свет второго ребенка.

Ранее на празднике появилась и участница музыкального проекта «Фабрики звезд» Саша Савельева: девушка поделилась видео, на котором дефилирует в монохромном силуэтном платье.