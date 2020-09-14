Осенний стиль: Бородина в кожаном тренде подчеркнула фигуру клетчатой мини-юбкой

Телеведущая поделилась фото своего осеннего лука. На Бородиной — светлая клетчатая мини-юбка в сочетании с теплым черным джемпером. На ногах девушки — глянцевые лоферы на массивной подошве, за счет которых подчеркивается длина ног, и бордовые гольфы в стиле «британской моды».

Некоторые подписчики отметили, что очень рады тренду высоких носков:

«Наконец-то можно носки длинные надевать, а не по щиколотку. Ксения, это вы моду на носки ввели?» — интересуются поклонники.

Осенний аутфит дополнен кожаным тренчем с высоким воротом. Брутальный фасон верхней одежды и обуви контрастирует с женственностью короткой юбки, добавляя образу динамики. Об этом приеме в интервью сайту Teleprogramma.pro говорила еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова.

В качестве аксессуара Бородина выбрала овальные темные очки с серебряными дужками и черную сумку с короткой ручкой. Волосы ведущей собраны в аккуратный хвост на затылке.

Большинству комментаторов лук пришелся по душе:

«Выглядите как всегда супер», «На стиле», «Крутой лук», «Мне нравится очень ваш стиль», «Очень красиво».

В комментариях к посту в микроблоге знаменитость сказала, что сама создает свои образы, не прибегая к помощи стилистов. К слову, у Бородиной двое дочерей — Теона и Маруся. Примечательно, что Ксении удается находить время и на себя, и на семью.