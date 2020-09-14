На шпильках и с распущенными волосами: Савельева в силуэтном платье устроила дефиле на юбилее Давлетярова

В прошедшие выходные свой юбилей в кругу друзей отмечал Арман Давлетяров. Среди множества звездных гостей, на празднике также появилась и Саша Савельева — российская певица и выпускница «Фабрики звезд». В своем Instagram знаменитость опубликовала видео, своего импровизированного дефиле.

Савельева предстала перед объективом камеры в монохромном черном платье, примечательно, что возлюбленная Кирилла Сафонова отдала предпочтение силуэтному фасону, подчеркнув особенности фигуры. Изюминкой наряда стали серебряные рукава и длинная молния сзади — на спине. Стоит отметить, что к праздничному аутфиту певица подобрала босоножки на шпильке и ремешком на щиколотке.

В макияже знаменитость сделала упор на хайлайтере, лишь немного коснувшись косметикой губ и глаз. Длинные светлые волосы певица уложила в небрежном стиле, сделав легкие волны. Кстати, недавно звезда сменила имидж: теперь ее лицо обрамляет популярная в этом году челка.

Поклонники отметили, что с годами Савельева остается все той же красавицей, которую они запомнили по группе «Фабрика».

«Красавица, с самой «Фабрики» нравитесь! Моя любимая с самого детства!», «Лучше всех!», «Все моложе и моложе», «Помню ее по девичьему ансамблю, она еще с Сати Казановой пела», — ностальгируют фанаты поп-дивы.



Напомним, что в 2002 году Саша Савельева была участницей первого сезона «Фабрики звезд». Вместе с мужем Кириллом Сафоновым певица воспитывает сына Леона.