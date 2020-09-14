«Что за капюшон на талии?»: Барановская появилась на вечеринке в силуэтном платье с разрезом до бедра

Юлия Барановская стала одной из приглашенных звезд впечатляющей вечеринки в честь 50-летия генерального директора «Муз-ТВ» Армана Давлетярова. Ведущая специально к торжеству продумала яркий праздничный образ.

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Звезда «Модного приговора» и «Мужского/Женского» примерила силуэтное платье с серебристым отливом, которое активно подчеркивало женственную фигуру девушки. Наряд блондинки украшал разрез, доходящий до бедра, а также глубокий вырез на спине с ниспадающей на талию тканью. Сияющий образ Юлии активно комментируют ее фолловеры.

«Платье — бомба. Выглядите шикарно», «Что за капюшон на талии?», «Куколка! Красотка невероятная!», «Платье космическое», «Платье — огонь! Крутышка!» — написали пользователи Сети про стиль Барановской.

Отметим, что на этой же вечеринке засветился Максим Галкин без супруги, который весело провел время в компании Сергея Лазарева.