Алсу вслед за Навкой предстала на набережной в асимметричном топе на одно плечо

Не так давно фигуристка Татьяна Навка продемонстрировала модный круизный лук, впечатлив имидж-стилиста Ольгу Трофимову. Олимпийская чемпионка предстала на набережной в черном асимметричном топе на одно плечо, сочетав с ним белые брюки-палаццо с завышенной талией.

Фэшн-эксперт сочла этот стиль актуальным и впечатляющим. Ей понравилось, что спортсменка продумала образ до мелочей, включив в него прическу с «мокрой» укладкой и трендовое колье-цепь.

И вот в похожем образе в отпуске отметилась певица Алсу. Как и знаменитая блондинка, артистка не стала раскрывать место, в которое она отправилась на отдых. И она так же, как и Навка запечатлелась на набережной в асимметричном черном топе на одно плечо и брюках с завышенной талией. Правда, в ее варианте это оказались джинсы.