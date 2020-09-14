На спорте: 47-летняя Высоцкая предстала на набережной в коротеньких шортах с поясной сумкой

Юлия Высоцкая много раз признавалась в любви к Италии. Уже много лет актриса ездит сюда с мужем Андреем Кончаловским, чтобы провести свой отпуск. Свое 47-летие она тоже отпраздновала на Средиземноморье.

Кроме того, звездная пара приняла участие в 77-м Венецианском кинофестивале с фильмом «Дорогие товарищи». Картина имела успех у местной публики, а жюри конкурса вручило Кончаловскому Специальный приз за нее. Кинодеятель признался, что не ожидал этого, поскольку лента демонстрирует довольно специфический сюжет советских времен. Высоцкая тоже была крайне растрогана, ведь в картине она сыграла главную роль – крупного партийного работника.

На закрытии фестиваля актриса блистала в сияющем платье с отрытым плечом и спиной, вызывая восхищение у публики. А в свободные от работы дни облачалась в обычную футболку и джинсы или даже в спортивную одежду. В одном из таких луков артистка запечатлелась на набережной.

Юлия примерила черные шорты, белую майку, кроссовки и поясную сумку. Волосы звезда собрала в простой и удобный пучок.