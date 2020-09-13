Вечер у телевизора: 71-летняя Пугачева в узких джинсах и тапочках с бантами посмотрела с Галкиным футбол

Примадонна предстала на фото в домашнем образе, показав, в чем она ходит по загородному особняку.

Не секрет, что вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным — 71-летняя Алла Пугачева — воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. В новом учебном году малыши пошли в первый класс. При этом у школе дети Примадонны научились читать, считать и писать. Примечательно, что в интервью Кириллу Клейменову в информационной программе «Время» на Первом канале певица рассказала о том, что она не подпускает малышей к компьютеру.

При этом Лиза и Гарри и пишут друг другу записки и подкладывают их под дверь игровой комнаты. По словам Пугачевой, она поддерживает в доме эпистолярный жанр. Сам Галкин не раз признавался, что считает свою вторую половину идеальной мамой. Галкин дал понять, что Алла Борисовна не разрешает ему повышать голос на двойняшек. Как говорит телеведущий, при их детях никто и никогда на выяснял отношений. Именно поэтому они растут такими беззаботными и счастливыми.

На одной из фан-страничек Примадонны появилось ее архивное фото, которое, к слову, ранее в личном профиле публиковал Максим Галкин. Шоумен показал, в чем Алла Борисовна ходит по загородному особняку в подмосковной деревне Грязь. В кадре артистка предстала в узких джинсах скинни по фигуре, алой тунике стиля оверсайз и розовых тапочках с бантами.

Свой уикенд супруги провели у телевизора. Судя по снимку, Алла Пугачева и Максим Галкин смотрели футбольный матч. К слову, не так давно Примадонны появилась на программе мужа, согласившись вместе с рэпером Бастой принять участие в шоу «Музыкалити».