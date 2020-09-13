«Огонь! Роковая!»: Оксана Фандера обнажилась в Сочи

Оксана Фандера приехала в Сочи для участия в «Кинотавре». Но актриса решила порадовать фанатов не только образом с красной дорожки, где засветила множество бриллиантов на сумму порядка восьми миллионов рублей. Фандера успела устроить горячую фотосессию на берегу Черного моря, результат которой опубликовала в своем Instagram. На фото она предстала практически обнаженной, прикрыв голую грудь рукой. Снимок сразу начали бурно обсуждать пользователи Сети.

«Роскошь! Огонь! Роковая!», — писали подписчики Фандеры.

Не осталась в стороне и актриса Вера Кинчева, с которой Фандере так и не удалось породниться. На протяжении 10 лет ее сын Иван Янковский встречался с девушкой и все ждали свадьбу, но недавно Вера сообщила, что их роману пришел конец. Похоже, что она с несостоявшейся свекровью осталась в хороших отношениях, поэтому тоже оставила добрый и эмоциональный комментарий под снимком.

На днях стало известно, что сына Фандеры подозревают в связи с замужней актрисой Дианой Пожарской. Пара активно обменивается сердечками в комментариях, при этом Диана заявляет, что она счастлива в браке с режиссером Артемом Аксененко.