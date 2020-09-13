«Мама-дочка»: Нюша с Симбой в одинаковых образах зажгли на вечеринке

На день рождение дочери Адрианы певица Ханна пригласила многих звезд шоу-бизнеса. Среди гостей были и Нюша со своей семьей – мужем Игорем Сивовым и дочерью. Кстати, девочки певиц одного года рождения. Симбе два года исполнится в ноябре.

Для вечеринки артистка выбрала похожие наряды из платьев пудрового оттенка в стиле «мама-дочка». У Симбы был наряд с пышной юбкой из фатина, который полностью украшен россыпью жемчужин. Бархатный пояс и милые бантики завершили детский аутфит. Нюша остановила свой выбор на платье в бельевом стиле, которое сочеталось с накидкой в пол из органзы с пышными рукавами. Этот наряд также был украшен россыпью жемчужин.

В августе Нюша и Игорь Сивов отметили третьею годовщину свадьбы. Мужем и женой они стали в 2017-м году на Мальдивах. В ноябре следующего года у пары родилась девочка, которой дали необычное имя Симба.