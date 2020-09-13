Кейт Бланшетт в силуэтном платье и накидке с контрастной вышивкой прошлась по красной дорожке

На Венецинском кинофестивале, который завершился 12 сентября, определяли не только лучшие картины, но и отмечали самые яркие образы звезд. В их числе оказалась и Кейт Бланшетт, которая затмила своим образом многих участников на уже закрытии показа.

Для выхода на красную дорожку американская актриса выбрала силуэтное платье в пол и накидку из органзы. При этом для платья были выбраны цвета в классическом сочетании – красный лиф и черная юбка, а воздушная накидка была украшена контрастной вышивкой. Кстати, наряд был представлен на весенней коллекции от-кутюр Armani Prive. Завершила столь яркий образ Кейт нюдовым макияжем и обычной укладкой.

Победителем кинофестиваля стал фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжаво. Это картина о женщине, которая потеряла дом и вынуждена была жить «на колесах», передвигаясь по всей территории США.