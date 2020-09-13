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Леди в белом: Меган Маркл провела онлайн-встречу в костюме и атласном топе

Герцогиня Сассекская обсудила с представителями благотворительной организации вопросы безработных женщин.

Леди в белом: Меган Маркл провела онлайн-встречу в костюме и атласном топе
Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Меган Маркл провела онлайн-встречу с представителями благотворительной организации Smart Works из своего дома в Санта-Барбаре. Во время видеоконференции позади герцогини Сассекской была картина медведя с надписью «Я люблю тебя, Калифорния».  Это название гимна штата Калифорния, который его стал гимном в 1987 году. Песня же была написана еще в 1913-м.  Таким способом Маркл еще раз подчеркнула, насколько счастлива на своей родине.

Как сообщает Daily Mail, герцогиня Сассекская обсудила с волонтерами тему безработных женщин. По ее мнению, не каждая из них уверена в себе на собеседованиях. Ведь помимо внешнего вида важную роль играют и внутренние ощущения.

Меган Маркл
Меган Маркл. Скриншот: instagram.com/smartworkscharity

Меган не только говорила о внешнем виде других женщин, но и о своем позаботилась. Для онлайн-встречи она выбрала классический белый костюм и атласный топ верблюжьего оттенка. Волосы собрала в хвост и сделала легкий макияж.

Недавно Меган Маркл решилась на встречу для интервью после карантина. Она прошла во дворе ее нового дома в Санта-Барбаре. Для беседы герцогиня также выбрала светлые оттенки. На был белый топ и широкие брюки в узкую полоску. Образ дополнила летней шляпой.

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