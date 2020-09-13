Леди в белом: Брежнева продефилировала у моря в платье миди с открытой поясницей

Вера Брежнева обнародовала в личном блоге кадры своего былого отпуска.
«В телефоне столько видео и фото. Столько воспоминаний, которые всплывают, когда ты их смотришь. Сейчас, в состоянии неопределенности перед возможной второй волной, эти воспоминания очень греют», — написала она в Instagram.
На видео любимица публики предстает в летнем светлом образе, дефилируя напротив пальм, моря и гор. Певица примерила белое платье с открытой поясницей длины миди, украшенное модными рукавами-буфами. На ноги Вера обула удобные черные сандалии, а волосы собрала в милую «розетку» на макушке.
Этот незатейливый отпускной стиль пришелся по душе многим ее поклонникам.
«Самая модная девочка», «Идеально. (Это про картинку: Вы и фон. Не про вторую волну, пусть ее не будет)», «Вера — рай для глаз! Пусть хоть волна, хоть цунами — Вы всегда будете на гребне!», «Эй, красотка, шикарная походка», «Вера ты прекрасна в прошлом, настоящем и в будущем», — написали в комментариях фолловеры.