Леди в белом: Брежнева продефилировала у моря в платье миди с открытой поясницей

Вера Брежнева обнародовала в личном блоге кадры своего былого отпуска.

«В телефоне столько видео и фото. Столько воспоминаний, которые всплывают, когда ты их смотришь. Сейчас, в состоянии неопределенности перед возможной второй волной, эти воспоминания очень греют», — написала она в Instagram.

На видео любимица публики предстает в летнем светлом образе, дефилируя напротив пальм, моря и гор. Певица примерила белое платье с открытой поясницей длины миди, украшенное модными рукавами-буфами. На ноги Вера обула удобные черные сандалии, а волосы собрала в милую «розетку» на макушке.

Этот незатейливый отпускной стиль пришелся по душе многим ее поклонникам.