Женственная Горбачева и строгая Тарасова: в чем блистали звезды на красной дорожке «Кинотавра»

В эти дни в Сочи проходит 31-й фестиваль российского кино «Кинотавр». Пандемия коронавируса не только серьезно передвинула масштабное событие – его перенесли с июня, — но и оставила без зрителей на ковровой дорожке. Однако, красавицы актрисы все-таки прошли по главному атрибуту церемоний, и портал Teleprogramma.pro не обошел вниманием аутфиты звезд.

Образы появившихся на церемонии открытия знаменитостей мы попросили прокомментировать стилиста-имиджмейкера Анастасию Пахолкову.

Алена Свиридова

Певица Алена Свиридова предстала перед публикой в белоснежном платье-жилете в пол и бежевых лодочках. «При всем своем чопорном происхождении наряд является весьма откровенным. Меня не смущает ни глубокое декольте, ни обширный разрез, оголяющий стройные ноги певицы, и даже не возникает вопросов к полностью открытым рукам. Потому что общая картина совершенно не имеет ни намека на вульгарность.

На мой взгляд, пройтись эффектно по красной ковровой дорожке вполне себе уместно в данном наряде», — заметила эксперт.

Ирина Горбачева

Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева продемонстрировала безупречную фигуру, явившись на открытие фестиваля в атласном платье-бандо.

«В ее наряде есть три беспроигрышных стилистических приема, первый из которых — открытые плечи. Образ становится невероятно женственным и привлекательным, когда в ход идут оголенные ключицы, а если плечевой пояс столь изящен, как у Ирины, то это и вовсе «оружие массового поражения».

Второй — контрастная баска, переходящая в шлейф. Она легко вписалась в ансамбль, подружившись с клатчем. И третий — нюдовые лодочки, которые эффективно сработали на визуальное удлинение ног. Все гармонично!», — подчеркнула Анастасия Пахолкова.

Оксана Фандера

Жена режиссера Филиппа Янковского, актриса Оксана Фандера, как и Ирина Горбачева предпочла фасон платья с открытыми плечами. «И не прогадала! Они у нее превосходные. Вопросы возникли к драпировке, искусственно созданной дизайнерами наряда. На мой взгляд, это выглядит не совсем опрятно и привлекательно. Плечи — ок, но вот чокер… он просто «съел» шею, от чего смазалась природная статность актрисы», — с сожалением отметила эксперт.

Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

Мать и дочь вышли в свет в брючных костюмах-тройках. «Total black Аглаи Тарасовой выглядит очень строго, собранно, презентабельно и капельку романтично из-за добавления изящных сережек и босоножек. А вот образ Ксении Раппопорт, напротив, нежен и мягок, несмотря на структурированность и маскулинность перекочевавших из мужского гардероба элементов.

Трендовые костюмы имеют место быть на такого рода мероприятиях, но, учитывая повод их появления на красной дорожке, мне в этих образах не хватило акцентности. Я бы заменила серьги на более массивные, к примеру, шандельеры, а Ксении вдобавок «перекрасила» бы обувь и клатч в тон костюму», — подметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.