«Весьма рисково»: Кудрявцева в «мультяшном» тренче появилась на съемках

С наступлением осени в гардеробах модниц появляется верхняя одежда. И уже несколько лет одним из трендовых является тренч. Двубортный, плащ-халат или на заклепках – вариаций существует множество. Классическую модель в первую неделю осени, к слову, уже успели выгулять певица Валерия и жена Петросяна Татьяна Брухунова.

А вот телеведущая Лера Кудрявцева решила добавить яркости и оригинальности в повседневность. И появилась в необычном плаще-трапеции. В дополнение к акцентной вещи теледива выбрала кислотные кроссовки.

Мы обратились к стилисту Анастасии Пахолковой с просьбой прокомментировать look звезды. Она отметила, что обувь в таком аутфите следует заменить.

«Необычный плащ-дождевик, который продемонстрировала Лера Кудрявцева напомнил мне о свадебном платье Анджелины Джоли. Помните? На нем были рисунки детей. Здесь ощущение, что верхняя одежда расписана дочерью телеведущей. На экране телевизора Лера чаще всего мелькает в более драматичных, сексуальных образах, а тут футуризм, креатив. Мультяшность, кислотные оттенки, необычный крой — весьма рисково. Пожалуй, я бы в образе заменила кроссовки грубыми армейскими ботинками, чтобы законтрастировать и разбавить этот «мультфильм». Но знаете, тренчи и плащи в классических их прочтениях вечны, но способны ой как наскучить. Вот вам Лера Кудрявцева — пример того, как не бояться внедрять в свой гардероб яркие оттенки и нетривиальные принты», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.