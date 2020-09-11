Леди в черном: Юдашкина для похода в театр облачилась в классический костюм

Светская львица Марина Юдашкина, как и положено жене прославленного кутюрье, выглядит в любой ситуации и обстановке безупречно. В соответствии с модой на бельевой стиль, например, подруга Пугачевой появилась на свадьбе сына Валерии в платье-комбинации.

А накануне для похода в театр Юдашкина отдала предпочтение вечной классике. На спектакль по Агате Кристи «И никого не стало» в Театре Олега Табакова блондинка появилась в черном классическом костюме, состоящем из жакета и брюк. В качестве главного акцента в образе жены кутюрье стала прическа, а в аутфите — легендарная сумочка Kelly от модного дома Hermes.

К слову, фигуре 60-летней светской львицы могут позавидовать многие молодые девушки. На днях Марина Юдашкина не побоялась яркости и облачилась в оранжевое платье-футляр, подчеркнувшее стройность блондинки.