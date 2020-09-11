«Сочная»: Кожевникова блеснула глубоким декольте на пляже

Мария Кожевникова отдыхает на море, что не может не радовать ее поклонников, ведь звезда поделилась с ними соблазнительным селфи в своем микроблоге. Без всяких стеснений знаменитость в отпуске сделала выбор в пользу максимально откровенных нарядов.

Мини-топ цвета фуксия едва прикрыл пышную грудь знаменитости. Актриса может гордиться стройной фигурой, при этом ей есть чем похвастаться: Кожевникова смело демонстрирует аппетитные формы, сексуально выгибаясь на кадрах.

Напомним, что в этом году звезде исполнится уже 36 лет. Также девушка является матерью двух сыновей — Ивана и Максима. Несмотря на это, знаменитость обладает точеной подтянутой фигурой, упругой грудью и плоским животиком.

На пикантном фото с пляжа девушка игриво улыбается. Откровенный наряд позволил Кожевниковой сверкнуть глубоким декольте, а также показать южный загар. Светлые волосы актрисы сексуально взъерошены, как будто Мария только встала с постели. Локоны красиво ложатся на бюст Кожевниковой, еще больше дразня аудиторию.

Поклонники бурно отреагировали на горячее селфи:

«Грудь секси, Маш!», «Что за штучка», «Сочная , «Море не сразу увидел», «Шикарно», «Чтобы поднять настроение, достаточно посмотреть на твое фото», — восхищаются фанаты.

Кожевникова под постом поделилась своей мечтой: