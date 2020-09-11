«Под цвет глаз»: Карина Андоленко выбрала яркую джинсовку для байка

Звезда фильма «Желтый глаз тигра», в котором она играла вместе с Павлом Прилучным, бывшим мужем Агаты Муцениеце, отдала предпочтение модным брюкам прямого кроя и куртке светло-розового оттенка. 32-летняя Карина Андоленко дополнила образ акцентной обувью — контрастными молодежными кедами.

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В стильном луке актрисы продумана каждая деталь: благодаря изящно собранным на затылке волосам красиво смотрятся белые серьги.

Декорацией для яркого аутфита послужил голубой мотоцикл-муравей. Актриса уверенно сидит на нем, положив одну руку на руль и демонстрируя аккуратный нюдовый маникюр. Джинсы под цвет транспорта фасоном соответствуют эпохе, в которую данная модель мотоцикла была актуальна.

«Выбираю транспорт исключительно под цвет глаз!» — шутливо подписала публикацию Андоленко.



Подписчики оценили ретрообраз звезды:

«А Вам идет этот мотороллер!», «Молодец, Карина, классная тема и фото супер», — подметили в комментариях.



«От такого «муравья» у меня шрам до сих пор», «У моего дедушки был такой! Каждое лето ездили на нем на сенокос», «Как 80-е», «В детстве катались в кузове», «Я на таком за рулем все детство проездила. До сих пор катаюсь иногда», «Ностальгия… у меня раньше такой был», — вспомнили детство и юность подписчики.



Актриса поставила под публикацией хэштеги #сериал, #снимаемкино, а также указала, для какого проекта ведутся съемки: героиней 70–80-х годов прошлого века Андоленко стала в сериале «Стенограмма судьбы».