Кокетка, принт, клетка: Канделаки, Валерия и Буланова показали модные тренчи этой осени

К классическим моделям добавились яркие акценты в виде необычных элементов кроя и оттенков.

Тренч – вещь осенью просто незаменимая. Когда-то они выполняли вполне утилитарную роль, защищая от непогоды, однако теперь модницы могут щеголять в них даже на светских мероприятиях. В этом сезоне они стали обретать совсем новое звучание. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказал Максим Зарипов, тренд-аналитик московского ЦУМа.

Но не стоит забывать и о старой доброй классике. Традиционные тренчи с кокеткой (тканевая накладка на плече), погончиками, двубортным воротником и поясом из плотной ткани вроде габардина по-прежнему очень актуальны. Не случайно именно на такой модели остановила свой выбор Марина Александрова.

В моде — плащи-пыльники, объемные и очень объемные, чаще трапециевидной формы.

«Их легко представить, если вспомнить советские фильмы. В таких плащах ходили очень деятельные люди вроде председателей колхозов. Тогда их носили поверх костюмов, чтобы не испачкать одежду», — рассказал Максим Зарипов.

Все это кажется вам скучным? Тогда новый тренд придется по душе – на смену песочным и мышиным тренчам приходят яркие и сочные.

Новое звучание классике также придают всевозможные патчи и наклейки.

Мода на клетку стала проявляться и на плащах. «Клетка может быть разноцветной и очень яркой», — рассказал Максим Зарипов.

Накладные карманы теперь тоже очень актуальны, порой они появляются в самых необычных местах.

Принт – еще одно проявление модных тренчей сезона 2020-2021.

Контрастная подкладка или двойная модель тренча – отличный выбор модниц этой осенью.

Стоит также обратить внимание в этом сезоне и на плащи, напоминающие палатки из высокотехнологичных материалов.