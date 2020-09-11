«Нетривиальный образ»: Собчак появилась на выставке в голубом костюме и трендовых ботинках дерби

Ксения Собчак недавно призналась, что чувствует себя в романтических и женственных нарядах как волк в овечьей шкуре. Но подписчики с ней не согласились – по их мнению, такие образы очень идут блондинке и преподносят ее в совершенно ином свете.

На этот раз для выставки в музей современного искусства Собчак выбрала классический аутфит. Она облачилась в брючный костюм голубого оттенка и шифоновую блузу с бантом. Многим подписчикам лук звезды понравился:

«Ксения, как вы круто выглядите и лук у вас чудесный», «Она одевается просто безупречно», «Вы шикарно выглядите», «Какой красивый наряд», «Ваш образ огонь», «Ксения, ну глаз не отвести, красивая», — написали восторженные комментаторы.

Оценить модный выбор Собчак мы попросили эксперта по стилю, имиджмейкера Анастасию Пахолкову.

«Ксения Собчак в последнее время, на мой взгляд, стала экспериментировать со стилями. На этот раз на ней можно наблюдать брючный костюм, выполненный в безумно красивом холодном голубом оттенке, который безупречно сочетается с ее блондом. К комплекту Ксения подобрала блузу с геометрическим принтом, продемонстрировав нестандартный подход к ее ношению. Разумеется, чаще мы привыкли видеть, а точнее, не видеть концы изделия. Здесь же блуза беспардонно, в хорошем смысле слова, выглядывает из-под жакета, указывая на смелость хозяйки. Образ дополнен ботинками дерби и легендарной моделью сумки Kelly модного дома Hermes. Органичный нетривиальный образ, мало того что очень идет телезвезде, так еще и комфортен для такого рода выходов в свет, потому как посещение выставок — дело не быстрое, но весьма представительное. И аутфит Ксении органично вписался в интерьеры культурного мероприятия», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.