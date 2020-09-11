Осенний стиль: Инна Маликова поверх платья-комбинации надела вязаный свитер

Уже несколько сезонов подряд бельевой стиль в гардеробах модниц не уступает лидирующих позиций. Еще бы – подобные вещи легко можно вписать как в повседневные образы, так и в вечерние. И это именно тот случай, когда особых усилий по компоновке аутфита не требуется.

Вот и стильная Инна Маликова обожает бельевой стиль. Красавица не раз выгуливала подобные образы и знает, как обыграть платье-комбинацию для любого времени года. Для променада солистка группы «Новые Самоцветы» выбрала наряд трендового цвета фуксия, а поверх накинула розовый вязаный свитер, чем адаптировала лук под осеннюю прогулку в Нескучном саду.

«Шах и мат серым прогнозам! Пусть осень — это единственная женщина, которая никогда не опаздывает, но мое настроение в моих руках! Поэтому сегодня и всегда именно так», — подписала яркое фото Маликова.

Кстати, летом сама артистка признавалась, что буквально влюбилась в мини-шорты. И регулярно выгуливала самые разные модели, собирая массу комплиментов от поклонников.