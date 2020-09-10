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Саша Савельева похвасталась стройной фигурой в бикини лимонного оттенка

Но певицу заподозрили в использовании фотошопа.

Саша Савельева похвасталась стройной фигурой в бикини лимонного оттенка
Саша Савельева. Фото: instagram.com/sasha_savelieva

Саша Савельева показала подписчикам в Instagram откровенное фото. Певица похвасталась фигурой в ярком бикини лимонного оттенка. Примечательно, что снимок был сделан на Израильском побережье Средиземного моря немного раньше. Певица погрустила, что в этом году не удалось выехать на отдых в другие страны.

На пляжной фотографии Савельева показала все свои соблазнительные формы – тонкую талию и округлые бедра. Правда, некоторые подписчики заподозрили ее в использовании фотошопа, но артистка все отрицает.

Кстати, недавно Саша Савельева выступала против изнурительных тренировок и жестких диет. Певица считает, что никакие методы не помогут добиться красивой фигуры, если нет гармонии с собой и собственным миром.

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