«Хороший ход!»: Валерия в костюме стиля городской шик с нотками кэжуал появилась на съемке

Певица Валерия привыкла удивлять своей цветущей красотой. Кажется даже, что годы не властны над 52-летней звездой и с возрастом она только молодеет. К тому же любимым направлением в гардеробе знаменитости в последнее время стал молодежный стиль, который подчеркивает достоинства стройной фигуры. Кстати, такого же стиля придерживается и 71-летняя Алла Пугачева, появившаяся накануне в шоу своего мужа Максима Галкина «Музыкалити».

На этот раз Валерия для съемок выбрала для своего аутфита модный фьюжн. Звезда облачилась в деловой костюм, состоящий из широких брюк и свободного жилета, который накинула поверх белой футболки. Мы попросили оценить look Валерии стилиста Анастасию Пахолкову.

«Образ Валерии выполнен в стилистике городской шик с нотками кэжуал и официального. Костюм пошит из довольно плотной ткани, которая расположилась на теле певицы мягкими складками. Незамысловатые линии одежды обрамлены акцентными украшениями, где центральное звено — ожерелье. Хороший ход! Простые по фасону вещи обыграны характерными деталями. Такой стилистический прием практически не требует специальных знаний. В подборе украшений, безусловно, играют важную роль черты лица и в целом особенности внешности. Следует помнить, что если присутствуют какие-либо опасения по поводу массивности, обильности деталей в образе, то их всегда можно заменить привычными, менее броскими. Комфорт и ощущение уверенности в себе всегда должны быть на первом месте при выборе любой составляющей вашего образа, а иначе стильность уже находится под ударом», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.