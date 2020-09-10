Эстетство по погоде: для прогулок по Венеции Юлия Высоцкая выбрала костюм с шортами

На днях Юлия Высоцкая блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а теперь наслаждается отдыхом в Венеции. Снимками с путешествия поделилась в своем Instagram. Для прогулок по городу телеведущая выбрала светлый костюм с шортами и спортивную обувь.

Высоцкая отдала предпочтение светлым оттенкам, подчеркнув загар. Костюм с поясом в узкую полоску дополнила белой майкой и такого же цвета обувью. Завершила образ объемной сумкой в соломенном стиле, а волосы собрала в пучок.

«Ни убавить, ни прибавить», — написали пользователи Сети.

Недавно Юлия показала стройную фигуру в купальнике. Фото 47-летней телеведущей поразило многих ее фанатов, которые отметили, что Юлия в прекрасной форме.