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Анастасия Макеева показала стройную фигуру в узких лосинах на отдыхе

Актриса поделилась фото из путешествия по Алтаю.

Анастасия Макеева показала стройную фигуру в узких лосинах на отдыхе
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Актриса и телеведущая Анастасия Макеева показала, как можно выглядеть на отдыхе даже в прохладную погоду. В своем Instagram она поделилась серией снимков, которые были сделаны на Алтае.

На отдыхе Анастасия отдала предпочтение теплому свитеру в светлых оттенках и темно-синим облегающим лосинам. Удобный для передвижения по горной местности наряд дополнила спортивной обувью. К слову, для своих поклонников Макеева планирует организовать авторский тур по Алтаю.

Недавно стало известно, что Анастасия купила участок земли в Республике Алтай для строительства дома. Звезда театра настолько полюбила местную природу, что решила бывать там чаще.

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