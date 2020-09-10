Анастасия Макеева показала стройную фигуру в узких лосинах на отдыхе

Актриса и телеведущая Анастасия Макеева показала, как можно выглядеть на отдыхе даже в прохладную погоду. В своем Instagram она поделилась серией снимков, которые были сделаны на Алтае.

На отдыхе Анастасия отдала предпочтение теплому свитеру в светлых оттенках и темно-синим облегающим лосинам. Удобный для передвижения по горной местности наряд дополнила спортивной обувью. К слову, для своих поклонников Макеева планирует организовать авторский тур по Алтаю.

больше по теме Ближе к природе: Анастасия Макеева приобрела недвижимость на Алтае Актриса и телеведущая обзавелась участком в живописном уголке горного региона.

Недавно стало известно, что Анастасия купила участок земли в Республике Алтай для строительства дома. Звезда театра настолько полюбила местную природу, что решила бывать там чаще.