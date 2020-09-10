Собчак отметилась на выставке в кофейном платье миди с белым воротничком и сумкой Celine

Ксения Собчак в последнее время отдает предпочтения романтическим платьям длины миди. Нередко в ее модном арсенале появляются модели российских дизайнеров, которые на волне начала учебного года стали украшать их белыми воротничками.

В одном из таких нарядов журналистка недавно отметилась на прогулке. Голубой цвет, свободная расклешенная модель и кружево превратили яркую блондинку в нежное создание.

«Все говорят, что мне идут такие женственные вещи, но я сама чувствую себя в них, как волк в овечьей шкуре. А вам больше нравится образ «Собчак-холодная стерва» или «Собчак-девочка-девочка»?» — спросила она своих подписчиков в личном блоге.

Ее муж Константин Богомолов ярко отреагировал на эти слова: «Мне нравится и так, и этак! И вообще ты нравишься! Очень!»

Довольно нетривиально смотрится на ведущей и платье в морском стиле. Здесь тоже присутствует белый воротничок по типу форменного.

Для своего последнего выхода в свет (в музее современного искусства «Гараж», — Прим. ред.) звезда вновь выбрала любимый белый воротник. Платье имело длину миди, приталенную модель и винтажный принт. Судя по видеоролику, которое Ксения разместила в Instagram, чувствовала она в нем себя великолепно. Ну а завершила свой изысканный стиль журналистка сумкой-шоппером французской марки Celine.