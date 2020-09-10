В платье плиссе и гольфах от Gucci: беременная Подольская встретилась с подругами в кафе

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова отметила, что в образе звезды учтены все стилистические принципы корректировки фигуры.

38-летняя певица Наталья Подольская готовится этой осенью подарить мужу, Владимиру Преснякову-младшему, второго сына. Звезда уже на большом сроке, но ведет активный образ жизни – дважды за август слетала на море, вернулась к работе, а также встречается с друзьями.

Накануне знаменитость появилась на музыкальном мероприятии в стильном платье песочного цвета и гольфах в тон. В качестве обуви девушка предпочла дерби на толстой подошве. Наряд Подольской мы попросили оценить имиджмейкера Анастасию Пахолкову.

«Наташа надела платье российского бренда Brusnika. Его бежево-серый оттенок хорошо лег на аккуратную фигуру беременной певицы. Верх выполнен подобно трендовому в этом сезоне элементу гардероба — поло, а вывязанный на нем орнамент напоминает корсет. В образе использованы стилистические приемы, идеально вытягивающие силуэт: вертикальный ряд пуговиц, акцент сделан на юбке плиссе. Что весьма актуально в интересном положении. Хотя, с позиции мамы, я готова утверждать, что беременным женщинам вовсе не нужно ничего оптически корректировать, природа постаралась и уже наделила идеальными формами представительниц прекрасного пола. Еще хочется отметить стильный аксессуар на ногах Натальи — гольфы Gucci с изображением легендарного логотипа «GG». В паре с ботинками дерби они очень симпатично разбавили романтично-спортивный образ, внеся в него нотки игривости и юношеского максимализма», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.