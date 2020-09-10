«Красотка»: Лолита восхитила стилиста Пугачевой, примерив кардиган крупной вязки с мехом

51-летний кутюрье Игорь Гуляев с детства имел тягу к моделированию одежды. В 14 лет он сшил свое первое изделие. А сразу по окончании питерского гуманитарного университета уехал за границу, начав карьеру в Италии, Греции и Болгарии. В 2009-м он уже основал свой модный дом, к этому времени в числе его клиентов значились многочисленные звезды российского шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву.

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С ней Гуляев познакомился в далеком 1988 году, когда решился пригласить звезду на танец прямо во время ее концерта. Позже они встретились в составе жюри программы «Фактор А». С тех пор Алла Борисовна доверяет вкусу кутюрье, примеряя его авторские наряды. Кроме того, они общаются по-приятельски и нередко вместе посещают светские мероприятия.

Как оказалось, в числе клиентов и друзей стилиста Примадонны оказалась и певица Лолита Милявская. Недавно она отметилась в его модном доме в оригинальном осеннем луке, примерив длинный кардиган крупной вязки с меховым воротником. Модельер, начинавший свою карьеру именно с меховых изделий, пришел в восторг от образа яркой артистки. Не удержавшись, он запечатлел звезду, показав ее фото в личном блоге.