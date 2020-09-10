«Привлекает внимание»: Рудковская в асимметричном леопардовом купальнике похвасталась фигурой

Светская львица, продюсер Яна Рудковская вторую неделю отдыхает в Сочи. Туда жена Плющенко отправилась на частном джете в компании подруг. В курортном графике звезды значатся: ужин от Louis Vuitton, круиз по Черному морю и много солнца. Рудковская с удовольствием делится с подписчиками своего микроблога, которых, к слову, у нее уже более трех с половиной миллионов, фотографиями и видеороликами.

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В новой публикации знаменитая блондинка позирует на яхте. Порывы морского бриза эффектно развевают легкую накидку, которой Рудковская прикрыла асимметричный купальник с леопардовым принтом.

Пляжный стиль звезды прокомментировала имиджмейкер Анастасия Пахолкова. Эксперт отметила, что ставший базовым анималистичный принт может сыграть злую шутку с модницей, но к Яне это не относится – ее идеальную фигуру он только подчеркнул.

«Яна Рудковская выбрала для морской прогулки трендовый купальник с ассиметричным верхом выполненным в леопардовой расцветке, дополнив его струящейся накидкой длины макси. В этом сезоне леопард буквально повсюду: на обуви, верхней одежде, пляжных костюмах, в аксессуарах. И это не удивительно, ведь этот животный принт, практически как клетка или горошек, стал классикой. Считаю, такая его популярность играет нам на руку, она дает возможность почувствовать себя немного хищницей, даже при использовании мелкой детали в образе. Важно помнить, что одежда в данной расцветке привлекает внимание, глаза собеседника моментально устремляются туда, где проглядывается пятнистый окрас. Поэтому следует избегать его в тех элементах гардероба, от которых хочется отвести взгляды и не демонстрировать ни под каким предлогом», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.