Дамы в мини: Пугачева и Орбакайте запечатлелись в силуэтных платьях выше колен

В Сети поклонники Аллы Пугачевой разместили ее фотографию со старшей дочерью Кристиной Орбакайте. Кадр сделан на одном из выступлений артисток, на сцене рядом с ними также находится Максим Галкин.

Алла Борисовна в последнее время заметно постройнела, поэтому вместо любимых балахонов на ней все чаще замечают наряды, подчеркивающие ее фигуру – с акцентом на талии и выше колен. На обнародованном кадре как раз этот вариант – силуэтное мини.

А вот черный цвет звезда любит с давних пор. Ее стилист Алишер после знакомства со звездой не раз пытался приучить ее к другим оттенкам, но так и не смог. Все, что ему осталось сделать — это смириться с ее особенностью.

А вот Кристина Орбакайте практически не демонстрирует особых стилевых привязанностей. На фото с матерью она предстает в песочном платье-футляре. Обе артистки предпочли для выхода на сцену сияющие ткани.