Гусева на открытии сезона в Театре имени Моссовета блеснула в голубом платье с цветочным принтом

Актриса Екатерина Гусева в Instagram разместила очень жизнерадостный кадр. На фотографии звезда запечатлена на открытии сезона в Театре имени Моссовета. На актрисе красивое голубое платье с цветочным принтом. Она буквально светится от счастья.

«Открытие сезона. Сказать, что счастлива – ничего не сказать». Екатерина Гусева

«Какая же вы счастливая и жизнерадостная, Екатерина. Удачи вам в новом сезоне в театре», «Красотка. Фотография несет очень положительную энергетику», «Очень любим Катю. Пусть всегда будет востребована в профессии и никогда не остается одна. Это одна из лучших наших актрис», — отметили в комментариях подписчики.

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Напомним, что Екатерина Гусева с 2003 года одна из ведущих актрис Театра имени Моссовета. С 1996 года она замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. От него у нее двое детей. Сын Алексей появился на свет в 1998 году, а дочь Анна спустя 12 лет.