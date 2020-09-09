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Гусева на открытии сезона в Театре имени Моссовета блеснула в голубом платье с цветочным принтом

Звезда порадовалась, что актеры наконец-то получили возможность выступать перед зрителями.

Гусева на открытии сезона в Театре имени Моссовета блеснула в голубом платье с цветочным принтом
Гусева стала главной звездой на открытии сезона в Театре имени Моссовета/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Гусева в Instagram разместила очень жизнерадостный кадр. На фотографии звезда запечатлена на открытии сезона в Театре имени Моссовета. На актрисе красивое голубое платье с цветочным принтом. Она буквально светится от счастья.

«Открытие сезона. Сказать, что счастлива – ничего не сказать».

Екатерина Гусева

«Какая же вы счастливая и жизнерадостная, Екатерина. Удачи вам в новом сезоне в театре», «Красотка. Фотография несет очень положительную энергетику», «Очень любим Катю. Пусть всегда будет востребована в профессии и никогда не остается одна. Это одна из лучших наших актрис», — отметили в комментариях подписчики.

Напомним, что Екатерина Гусева с 2003 года одна из ведущих актрис Театра имени Моссовета. С 1996 года она замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. От него у нее двое детей. Сын Алексей появился на свет в 1998 году, а дочь Анна спустя 12 лет.

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