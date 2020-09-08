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По гастролям: Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук рассказали, как живут после пандемии

Звездная пара появилась на ежегодной премии Topical Style Awards 2020, которая проходит в Москве.

По гастролям: Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук рассказали, как живут после пандемии
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Почти весь звездный бомонд собрался на ежегодной премии Topical Style Awards 2020. Именно там определяют самых модных и стильных звезд. Ведут мероприятие Анна Семенович и Вячеслав Манучаров. В числе посетителей популярной тусовки появились и Алексей Чумаков с Юлией Ковальчук.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Teleprogramma.pro

Для выхода в свет звездная пара выбрала повседневный стиль. Юлия облачилась в тканевый черный тренч и светлые брюки. Алексей выбрал одежду в одной единой гамме — оттенках серого. Журналистам они признались, что уже принялись за свою основную работу: впервые после пандемии начали ездить на гастроли. Помимо этого, Алексей открыл в себе еще один талант — научился печь пирожки.

На днях Чумаков заявлял, что мечтает еще об одном ребенке. Однако осуществить задуманное пока не выходит. У пары уже есть дочь Амелия, которую они не показывают общественности.

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