По гастролям: Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук рассказали, как живут после пандемии

Звездная пара появилась на ежегодной премии Topical Style Awards 2020, которая проходит в Москве.

Почти весь звездный бомонд собрался на ежегодной премии Topical Style Awards 2020. Именно там определяют самых модных и стильных звезд. Ведут мероприятие Анна Семенович и Вячеслав Манучаров. В числе посетителей популярной тусовки появились и Алексей Чумаков с Юлией Ковальчук.

Для выхода в свет звездная пара выбрала повседневный стиль. Юлия облачилась в тканевый черный тренч и светлые брюки. Алексей выбрал одежду в одной единой гамме — оттенках серого. Журналистам они признались, что уже принялись за свою основную работу: впервые после пандемии начали ездить на гастроли. Помимо этого, Алексей открыл в себе еще один талант — научился печь пирожки.

На днях Чумаков заявлял, что мечтает еще об одном ребенке. Однако осуществить задуманное пока не выходит. У пары уже есть дочь Амелия, которую они не показывают общественности.