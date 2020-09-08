Звездная премия: Карина Мишулина в черном платье в пол в числе первых прибыла на церемонию

Самые стильные и успешные звезды шоу-бизнеса собрались на одной из самых модных площадок Москвы — в банкетном зале «Триумф». Именно там проходит церемония 12-й ежегодной звездной премии Topical Style Awards 2020.

Ее ведущими стали Анна Семенович и Вячеслав Манучаров, а в числе номинантов — Ани Лорак, Филипп Киркоров, Dava, Ксения Бородина, Алексей Чумаков и многие другие.

Среди гостей уже отметилась звезда «Физрука», актриса Карина Мишулина. На мероприятии она появилась в черном длинном платье, сделав акцент на пышной груди. Верх наряда выполнен из гипюра, а расклешенная юбка — из плотной ткани. Стройную талию подчеркнула широким поясом.

В этом году Карина Мишулина объявила о съемках нового проекта, над которым работала в качестве сценариста. Там же она сыграет и главную роль. Съемки короткометражки «Неформат» начались в марте.