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«Дорого и утонченно»: Собчак в двубортном платье-накидке из кружева поразила стилиста

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова отметила, что наряд подобран со вкусом.

«Дорого и утонченно»: Собчак в двубортном платье-накидке из кружева поразила стилиста
Ксения Собчак. Фото: Фото: globallookpress.com

Ксения Собчак в очередной раз предстала перед интернет-публикой в романтичном образе. Скандальная журналистка, которая назвала себя в подобных аутфитах волком в овечьей шкуре, на этот раз отдала предпочтение еще более женственному материалу — кружеву.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

«При всем многообразии выбора, я всегда поддерживаю «своих». Русская мода, русский дизайн — вот что заставляет гордиться Родиной», — подписала снимок звезда.

Собчак подчеркнула, что наряжена в платье и кружевную накидку люксового российского бренда. За счет длины платья рост светской львицы визуально стал выше, а оттенки добавили аристократичности во внешности. Стилист Анастасия Пахолкова похвалила Ксению Анатольевну за аутфит.

«Ксения Собчак все чаще выбирает весьма романтичные наряды. В этот раз мы можем наблюдать на ней двубортное платье-накидку из кружевной ткани российского люксового бренда Maisonesve, под которым виднеется платье от Prada. Ну разве не прекрасный дуэт?

Дополнен образ белыми лодочками и завершен убранными в низкий пучок волосами.

С одной стороны — весьма сдержано, скромно и со вкусом, а с другой — дорого и утонченно. Присутствие кружева, цветочного принта, нежных оттенков говорит о романтичности аутфита и, скорее всего, такого же настроения звезды. Лацканы же и двубортность верхнего слоя одежды напоминает о статусности, серьезности и деловитости натуры обладательницы.

Красивое сочетание фактур и смыслов очень к лицу Ксении Анатольевне», — заключила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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