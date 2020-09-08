«Дорого и утонченно»: Собчак в двубортном платье-накидке из кружева поразила стилиста

Ксения Собчак в очередной раз предстала перед интернет-публикой в романтичном образе. Скандальная журналистка, которая назвала себя в подобных аутфитах волком в овечьей шкуре, на этот раз отдала предпочтение еще более женственному материалу — кружеву.

«При всем многообразии выбора, я всегда поддерживаю «своих». Русская мода, русский дизайн — вот что заставляет гордиться Родиной», — подписала снимок звезда.

Собчак подчеркнула, что наряжена в платье и кружевную накидку люксового российского бренда. За счет длины платья рост светской львицы визуально стал выше, а оттенки добавили аристократичности во внешности. Стилист Анастасия Пахолкова похвалила Ксению Анатольевну за аутфит.

«Ксения Собчак все чаще выбирает весьма романтичные наряды. В этот раз мы можем наблюдать на ней двубортное платье-накидку из кружевной ткани российского люксового бренда Maisonesve, под которым виднеется платье от Prada. Ну разве не прекрасный дуэт? Дополнен образ белыми лодочками и завершен убранными в низкий пучок волосами. С одной стороны — весьма сдержано, скромно и со вкусом, а с другой — дорого и утонченно. Присутствие кружева, цветочного принта, нежных оттенков говорит о романтичности аутфита и, скорее всего, такого же настроения звезды. Лацканы же и двубортность верхнего слоя одежды напоминает о статусности, серьезности и деловитости натуры обладательницы. Красивое сочетание фактур и смыслов очень к лицу Ксении Анатольевне», — заключила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.