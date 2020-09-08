«Космическая кукла»: Асмус появилась на съемках в «золотом» платье

Актриса снималась для постера нового шоу ТНТ «Золото Геленджика», подобрав к образу крупный чокер в тон наряда.

Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фанатам образ для шоу «Золото Геленджика». Свежими кадрами исполнительница главной роли в фильме «Текст» поделилась в Stories своего микроблога.

Модный эксперт, стилист-имиджмейкер Лариса Тимирязева специально для портала Teleprogramma.pro рассказала подробнее о новом аутфите актрисы.

«Образ в духе современных тенденций. Совмещения несовместимого», — отметила эксперт.

«Формы, фактуры, металлизированный блеск расплавленного золота, четкая геометрия — все это футуристический стиль, но абсолютно женственная ретроподача,» — добавила преподаватель имиджелогии.

Платье с акцентом на талии, прическа в стиле Мэрилин Монро — такой симбиоз футуризма и гламура сделали космическую куклу.

Напомним, что премьера шоу «Золото Геленджика» состоится 13 сентября в 19:00 на канале ТНТ. Участники эстафеты с несуществующими легкоатлетическими видами спорта в возрасте от 18 до 88 лет поборются за главный приз — 1 кг чистого золота. Ведущими конкурса станут Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.

Ранее Асмус принимала участие в первом интерактивном реалити-шоу в России под названием Asmodeus. Вместе с Сергеем Епишевым, который исполнял роль Адама, Кристина играла Еву. Действия шоу разворачивались в подземном бункере.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимирязева — стилист-имиджмейкер, эксперт портала Teleprogramma.pro, преподаватель имиджелогии.