В греческих тонах: Мария Миронова в небесно-голубом платье прогулялась по бухте города Фира

На днях в своем микроблоге звезда опубликовала видео с отдыха:

«Мечтала о Занзибаре, Танзании, сафари, а оказалась… Где, как вы думаете? Вариантов нынче не так много», — заинтриговала подписчиков Миронова.



Внучка народного артиста РСФСР Андрея Миронова поделилась своими фотографиями из солнечной Греции. Мария Миронова появилась на прогулке в струящемся платье трендового нежно-голубого цвета, подчеркивающем бронзовый загар, и белых босоножках.

Благодаря фасону длинное платье акцентирует внимание на талии и подчеркивает стройную фигуру актрисы. К слову, год назад Миронова во второй раз стала мамой: младший сын Федя родился в сентябре прошлого года в Греции.

Ранее актриса развеяла сплетни о суррогатном материнстве, рассказав, что ее беременность не была секретом от коллег по цеху. Звезда обратилась к подписчикам в Instagram:

«А такт в наше время вообще отсутствует?»

В одном из интервью 7days.ru Миронова призналась: быть молодой мамой в 46 лет «прекрасно, но тяжело».

больше по теме «Мама дома»: Мария Миронова обнародовала редкое фото с подросшим сыном на прогулке

Знаменитость не стала утяжелять минималистичный образ и отказалась от аксессуаров: на лице актрисы — только солнечные очки и счастливая улыбка. Волосы Миронова оставила распущенными.