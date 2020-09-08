Восточные сказки: Анна Семенович в мини-платье спела на дне рождения Эммы Салимовой

Дизайнер Эмма Салимова отметила свой 49-й день рождения еще в мае. Но вечеринку по случаю праздника именинница решила провести в сентябре. В своем микроблоге бизнесвумен пошутила по этому поводу, что «после 50-ти случаются и такие чудеса». На мероприятии собрались звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых оказались: Валерия, Иосиф Пригожин, Ольга Орлова, Катя Лель и многие другие.

Приехала поздравить дизайнера и Анна Семенович, которая спела песню из репертуара «Блестящих» — «Восточные сказки». На сцену певица вышла в приталенном мини-платье с расклешенной юбкой. Акцент поп-дива сделала на линии декольте и длине ног.

«Было очень весело, тепло и вкусно! Мы все так давно не виделись, я очень скучала. Еще раз с днем рождения тебя!» — написала Семенович в своем Instagram.

Недавно Анна примеряла на себя самые разные образы на съемках своего нового клипа «Мани Бой». Трек она выпустила еще в июне, а затем начала активно готовиться к созданию видеоролика. Съездила в санаторий, отдохнула и похудела на пять килограммов.