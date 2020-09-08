«Абсолютный total white»: Каменских подразнила поклонников бесподобной фигурой в дерзком бикини

Лето и пляжный сезон закончились для большинства россиян. Однако отечественные звезды не спешат прощаться с теплым сезоном, продляя его всеми возможными способами. Кто-то вроде актрисы Марии Горбань поспешил в Турцию, а потом и на Мальдивы, впечатляя своих почитателей кадрами в купальных нарядах. А кто-то пошел по упрощенному варианту наслаждаясь последними теплыми лучами солнца в родном Отечестве.

Так поступила Настя Каменских, которая после отдыха в турецком Кемере теперь примеряет купальники во дворе собственного дома. Ее снимок в белом бикини на фоне кирпичной стены наделал много шума в Сети.

«Ох уж эти округлости», «Вот это формы!», «Какая же вы, Настя, аппетитная!», «Ну все, я влюбился», — пишут в комментариях фолловеры.

Не смогла пройти мимо столь жаркого образа и имидж-стилист Ольга Трофимова, высоко оценив стиль певицы.

«Абсолютный total white в пляжном варианте. Настя демонстрирует нам роскошную загорелую фигуру, которую подчеркивает белый цвет. Образ дополнен аксессуарной группой в виде солнцезащитных очков и многослойных браслетов. Получился легкий динамичный стиль, а благодаря очкам – с ноткой спортивности», — рассказала эксперт Teleprogramma.pro.

Ольга заметила, что белый купальник особенно эффектно смотрится на фоне черных кудрявых волос Каменских, делающих ее лук еще более воздушным.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.