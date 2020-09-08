«Выглядит современно»: Михалкова в присборенном мини-платье и удлиненном жакете отметилась на прогулке

Бывшая участница «Уральских пельменей» следит за модой и выбирает трендовые аксессуары к нарядам.

Пока в Москве установилась теплая солнечная погода, насладиться ею спешат многие звезды. Например, певица Валерия отметилась на прогулке с дочкой Иосифа Пригожина. Причем, поп-диву приняли за ровесницу ее падчерицы – благодаря безупречному образу знаменитость в свои 52 года выглядит невероятно стильно и молодо.

Вышла на променад и экс-участница шоу «Уральские пельмени», телеведущая Юлия Михалкова.

«Светит солнце, и я чуть-чуть счастлива!, — призналась звезда. И добавила: «Пошла гулять!».

Для выхода в свет теледива облачилась в белое присборенное мини-платье, а также накинула на плечи удлиненный голубой жакет. Мы попросили имидж-стилиста Анастасию Пахолкову прокомментировать прогулочный наряд Михалковой.

«Да, сложно не демонстрировать все изгибы тела, когда у тебя идеальные данные, что нам и доказывает Юлия Михалкова. Облегающее мини-платье вполне себе уместно в вечерних выходах, а вот на дневной променад я бы рекомендовала выбирать менее «кричащие» варианты, либо использовать в роли нижнего слоя в аутфите. И очень правильно, что в образе Юли присутствует удлиненный жакет, ведь благодаря ему и культовой модели клатча The Pouch бренда люкс-сегмента Bottega Veneta образ выглядит современно. Пожалуй, наличием в аутфите цепи клатча можно обусловить отсутствие каких-либо других аксессуаров, не считая очков. Но я все же добавила бы сюда легкий шелковый платок на шею или на голову как косынку, чтобы осовременить образ и подкинуть ему горстку «изюма», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.